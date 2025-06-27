الآلاف يتظاهرون في تل أبيب

وتوجه المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة رابين نحو مقرّ وزارة القضاء، لكن الشرطة أوقفتهم في شارع نمير بعد أن انحرفوا عن مسارهم المُعتمد مسبقًا.
وأعلنت الشرطة أن الاحتجاج غير قانوني، وصادرت مكبرات الصوت والطبول من المتظاهرين، واعتقلت سبعة منهم بالقوة بتهمة "الإخلال بالنظام العام".
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