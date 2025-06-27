الآلاف يتظاهرون في تل أبيب

الوكيل الإخباري- تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ليلة أمس الخميس، مطالبين بإنهاء الحرب في قطاع غزة وإجراء انتخابات.

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وتوجه المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة رابين نحو مقرّ وزارة القضاء، لكن الشرطة أوقفتهم في شارع نمير بعد أن انحرفوا عن مسارهم المُعتمد مسبقًا.