الجمعة 2025-06-27 02:52 م
 

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب
 
الجمعة، 27-06-2025 02:14 م

الوكيل الإخباري-   تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ليلة أمس الخميس، مطالبين بإنهاء الحرب في قطاع غزة وإجراء انتخابات.

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وتوجه المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة رابين نحو مقرّ وزارة القضاء، لكن الشرطة أوقفتهم في شارع نمير بعد أن انحرفوا عن مسارهم المُعتمد مسبقًا.


وأعلنت الشرطة أن الاحتجاج غير قانوني، وصادرت مكبرات الصوت والطبول من المتظاهرين، واعتقلت سبعة منهم بالقوة بتهمة "الإخلال بالنظام العام".

 
gnews

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