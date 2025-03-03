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الأزهر يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات إلى غزة

غزة
غزة
الإثنين، 03-03-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري-    أدان الأزهر الشريف قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

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وأكد الأزهر الشريف في بيان له، اليوم الاثنين، أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بتجويع الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، يتجرَّد من كل معاني الرحمة وقيم الإنسانية، ولا يراعي حرمة هذا الشهر الكريم، مستغلا منعهم من ممارستهم للشعائر الدينية لفرض المزيد من المعاناة عليهم.

 
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