الأزهر يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات إلى غزة

وأكد الأزهر الشريف في بيان له، اليوم الاثنين، أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بتجويع الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، يتجرَّد من كل معاني الرحمة وقيم الإنسانية، ولا يراعي حرمة هذا الشهر الكريم، مستغلا منعهم من ممارستهم للشعائر الدينية لفرض المزيد من المعاناة عليهم.
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