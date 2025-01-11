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“الأزهر” يطالب بإيصال الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإغاثية إلى غزة

غزة
غزة
السبت، 11-01-2025 05:56 م

الوكيل الإخباري-    أعرب الأزهر الشريف عن أسفه لاستمرار العجز الدولي والأممي تجاه ما يتعرَّض له الشعب الفلسطيني من أوضاع مأساوية في قطاع غزة المحاصر لأكثر من خمسة عشر شهرًا، خاصةً فى فصل الشتاء الذي سجَّل وقائع مأساوية لغرق الخيام واقتلاعها وانهيارها على ساكنيها، وتجمد الأطفال حتى الموت في أحضان أمهاتهم، في مشهدٍ يبرهن على تبلد الإحساس والمشاعر، وغياب الرغبة في وقف هذا العدوان المجرم لدى كل صنَّاع القرار السياسي العالمي.

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 ومن وسط هذه الأهوال، طالب الأزهر الشريف باتِّخاذ كل ما يتعيَّن من تدابير وإجراءات وآليات فعَّالة وعاجلة تكفل وصول الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإغاثية لغوث الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة المنكوب، وإنقاذهم من كارثة إنسانيَّة شاملة لم ترحم شيخًا ولا طفلًا ولا امرأةً بفعل عدوان همجيٍّ غاشم لا يردعه وازع من دين أو خلق أو ضمير.

 
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فلسطين “الأزهر” يطالب بإيصال الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإغاثية إلى غزة



 




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