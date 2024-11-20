الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ 45 في سجون الاحتلال

وأوضحت هيئة الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، واجه الأسير نائل البرغوثي البالغ من العمر (67 عاماً) من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، الاعتقال منذ عام 1978، وقضى منها 34 عاماً بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 ضمن صفقة "التبادل"، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، طالت العشرات من المحررين في الصفقة، وأعاد الاحتلال بحقه حكمه السابق، وهو المؤبد و(18) عاماً بذريعة وجود (ملف سري).
يُشار إلى أن ذكرى اعتقاله هذه تأتي في وقت هو الأكثر دموية بحق الشعب الفلسطيني، مع استمرار الاحتلال في تنفيذ إبادته الجماعية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته، الذين يتعرضون لوجه من أوجه الإبادة.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
الأونروا: غزة أصبحت مقبرة للأطفال
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,985 منذ بدء العدوان
-
الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة
-
بعد الاستيلاء عليها: مستعمرون يؤهلون نبع مياه في أغوار فلسطين
-
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة قائد كتيبة شمال قطاع غزة
-
مستعمرون يحرقون مركبات للمواطنين في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله
-
شهداء وجرحى في غارة للاحتلال على منزل في غزة
-
قوات الاحتلال تقتحم مدينتي الخليل وجنين