 
الأربعاء 2024-11-20 05:00 م
 

الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ 45 في سجون الاحتلال

الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي
الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي
الأربعاء، 20-11-2024 03:56 م
الوكيل الإخباري-   دخل الأسير القائد نائل البرغوثي، اليوم الأربعاء، عامه الـ 45 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهي أطول مجموع مدة اعتقال داخل سجون الاحتلال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية .اضافة اعلان


وأوضحت هيئة الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، واجه الأسير نائل البرغوثي البالغ من العمر (67 عاماً) من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، الاعتقال منذ عام 1978، وقضى منها 34 عاماً بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 ضمن صفقة "التبادل"، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، طالت العشرات من المحررين في الصفقة، وأعاد الاحتلال بحقه حكمه السابق، وهو المؤبد و(18) عاماً بذريعة وجود (ملف سري).

يُشار إلى أن ذكرى اعتقاله هذه تأتي في وقت هو الأكثر دموية بحق الشعب الفلسطيني، مع استمرار الاحتلال في تنفيذ إبادته الجماعية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته، الذين يتعرضون لوجه من أوجه الإبادة.

وفا
 
gnews

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