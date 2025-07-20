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الأغذية العالمي: إطلاق نار على قافلة مساعدات بشمال غزة يخلف شهداء وجرحى

الأغذية العالمي: إطلاق نار على قافلة مساعدات بشمال غزة يخلف شهداء وجرحى
الأغذية العالمي: إطلاق نار على قافلة مساعدات بشمال غزة يخلف شهداء وجرحى
 
الأحد، 20-07-2025 10:10 م
الوكيل الإخباري- قال برنامج الأغذية العالمي إن قافلة مساعدات إنسانية، مكوّنة من 25 شاحنة، تعرضت لإطلاق نار، عقب عبورها من معبر زكيم الحدودي باتجاه مناطق تعاني من انعدام تام في الأمن الغذائي شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.اضافة اعلان


وأوضح البرنامج، في بيان نُشر اليوم الأحد عبر منصة "إكس"، أن إطلاق النار وقع بعد اقتراب حشود كبيرة من المدنيين من القافلة في محاولة للحصول على الغذاء، مجددًا تأكيده أن أي عنف يستهدف مدنيين يسعون للحصول على المساعدات "غير مقبول".

ودعا إلى توفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني الذين يقدّمون مساعدات منقذة للحياة، مشيرًا إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في غزة لا يجد ما يأكله لأيام متتالية، في حين يواجه آلاف السكان في قطاع غزة مستويات كارثية من الجوع.
 
 
gnews

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