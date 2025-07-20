الأغذية العالمي: إطلاق نار على قافلة مساعدات بشمال غزة يخلف شهداء وجرحى

وأوضح البرنامج، في بيان نُشر اليوم الأحد عبر منصة "إكس"، أن إطلاق النار وقع بعد اقتراب حشود كبيرة من المدنيين من القافلة في محاولة للحصول على الغذاء، مجددًا تأكيده أن أي عنف يستهدف مدنيين يسعون للحصول على المساعدات "غير مقبول".
ودعا إلى توفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني الذين يقدّمون مساعدات منقذة للحياة، مشيرًا إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في غزة لا يجد ما يأكله لأيام متتالية، في حين يواجه آلاف السكان في قطاع غزة مستويات كارثية من الجوع.
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