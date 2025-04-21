الأغذية العالمي: عائلات غزة لا تعرف من أين تأتي وجبتها التالية

وحث البرنامج الأممي، بحسب موقعه الرسمي، في منشور عبر منصة "إكس"، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة فورًا، وسط تواصل الحصار والإبادة الإسرائيلية.
وأرفق برنامج الأغذية العالمي منشوره بمقطع مصوّر يظهر لافتة كُتب عليها "المخبز مغلق حتى إشعار آخر"، وأخرى تقول "غزة بحاجة إلى الغذاء".
وأغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع منذ 2 آذار الماضي، أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
بترا
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