"الأغذية العالمي": نقص الغذاء والمأوى يوقف حياة 2 مليون شخص في غزة

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "رغم بذلنا قصارى جهدنا لتقديم المساعدات المنقذة للحياة بغزة، فمن المستحيل تلبية الاحتياجات في ظل السيناريو الحالي من الصراع وانعدام الأمن والقيود".
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