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"الأغذية العالمي": نقص الغذاء والمأوى يوقف حياة 2 مليون شخص في غزة

غزة
غزة
السبت، 28-12-2024 04:15 م

الوكيل الإخباري-   قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إن "حياة أكثر من مليوني فلسطيني بقطاع غزة توقفت، مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى"، في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من 14 شهرا.

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وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "رغم بذلنا قصارى جهدنا لتقديم المساعدات المنقذة للحياة بغزة، فمن المستحيل تلبية الاحتياجات في ظل السيناريو الحالي من الصراع وانعدام الأمن والقيود".

 
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