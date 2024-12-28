"الأغذية العالمي": نقص الغذاء والمأوى يوقف حياة 2 مليون شخص في غزة

الوكيل الإخباري- قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إن "حياة أكثر من مليوني فلسطيني بقطاع غزة توقفت، مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى"، في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من 14 شهرا.

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