"الأغذية العالمي" يؤكد ضرورة استمرار وقف النار بغزة

وأوضح في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، أنه "بعد ستة أسابيع من وقف إطلاق النار في غزة، تمكنت فرقنا من الوصول إلى مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع من خلال استعادة نقاط توزيع الإمدادات، وإعادة فتح المخابز، وتوسيع المساعدات النقدية"، لافتًا إلى أن مسار الوصول الإنساني الآمن والمستدام واضح.
وأكد البرنامج ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة، قائلًا: "لا يمكن التراجع عنه".
ويواجه نحو 1.5 مليون مواطن فلسطيني في القطاع أوضاعًا مأساوية وظروفًا صعبة، في ظل استمرار التشريد القسري جراء حرب الإبادة والتدمير الواسع الذي ألحقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنازلهم على مدار ما يزيد على خمسة عشر شهرًا من عمر العدوان.
ومع حلول شهر رمضان المبارك، تشتد الأزمة الإنسانية في غزة، إذ يواجه المواطنون الفلسطينيون صعوبات كبيرة في تأمين الطعام والمياه، مما يفاقم معاناتهم.
بترا
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