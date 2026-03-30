الأكبر في تاريخ إسرائيل .. الكنيست يقرّ ميزانية الدفاع 2026

وقال البرلمان الإسرائيلي في بيان: "في إطار تحديث الميزانية، ومع الأخذ في الاعتبار عملية زئير الأسد، أُضيف أكثر من 30 مليار شيكل (حوالي 10 مليارات دولار) إلى ميزانية وزارة الدفاع، لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل".
وصادق أعضاء الكنيست على الميزانية بأغلبية 62 صوتاً مقابل 55.
ويبلغ إجمالي الإنفاق المقترح لعام 2026 حوالي 850 مليار شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل 270 مليار دولار تقريباً.
ووصف موقع "تايمز أوف إسرائيل" الميزانية التي أقرها الكنيست بأنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل".
وأكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الميزانية الجديدة "ستركز على تخصيص موارد واسعة النطاق وإنفاق قياسي لتلبية احتياجات منظومة الأمن".
وبالنسبة لأهمية إقرار الميزانية الآن، فإن إقرارها قبل 31 مارس حال دون سقوط حكومة بنيامين نتنياهو.
وأوضحت تقارير أنه كانت هناك خلافات، خاصة فيما يتعلق بالحريديم الذين كانوا قد استقالوا من الحكومة بسبب أزمة التجنيد، وكانوا يشترطون في البداية إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية للموافقة على الميزانية.
لكن نتنياهو تمكّن من تجاوز الأزمة بوعده الحريديم بدء العمل على سنّ قانون الإعفاء بعد إقرار الميزانية، وكذلك إقرار بنود تضمن تحويل مبالغ مالية طائلة إلى المعاهد الدينية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو: السماح لبطريرك اللاتين بدخول كنيسة القيامة
-
استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي شرق غزة
-
توقع وصول 8 أطفال خدّج إلى غزة عبر معبر رفح بعد علاجهم خارج القطاع
-
الاحتلال يغلق الأقصى لليوم الـ30 .. ودعوات لاقتحامه في عيد الفصح
-
شهيدان جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
-
الإحصاء الفلسطيني: الاقتصاد فقد الخمس في عامين
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. وصول قافلة "كسوة الأمل" إلى غزة محمّلة بـ270 طناً من الملابس للأطفال
-
6 شهداء بغارتين إسرائيليتين على نقطتي تفتيش في غزة