 
الإثنين 2025-02-03 08:58 م
 

الأمم المتحدة: أسلوب إسرائيل بالضفة يثير مخاوف تجاوز القانون

الاحتلال الاسرائيلي
الاسرائيلي
الإثنين، 03-02-2025 08:48 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ان عملية إسرائيل في جنين وطولكرم امتدت لطوباس مما يعني مزيدا من الموت والدمار.

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وأضاف ان استخدام إسرائيل تكتيك الحرب القاتلة بالضفة يثير مخاوف تجاوز القانون.

 
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