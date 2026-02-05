الأمم المتحدة: أعلى نسبة تهجير في الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين الشهر الماضي

وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) واستنادا إلى بيانات تجمعها عدة وكالات أممية، تم خلال الشهر المنصرم تهجير ما لا يقل عن 694 فلسطينيا من منازلهم قسرا.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ
-
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشرع بشق شارع استيطاني شمال القدس
-
"حراس دائمون" لقادة جيش الكيان .. ما الذي يجري ؟
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس
-
21 شهيدا حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ الفجر
-
الادعاء العام الإسرائيلي يوجّه اتهامات الى 12 مشتبها بتهريبهم بضائع الى غزة
-
إسرائيل تقرر بناء 2780 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 17 الأربعاء