الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من"تطهير عرقي"

وبحسب ما نقلت وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن "الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، بدت وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة".
وأوضح التقرير، أن تكثيف الهجمات، والتدمير المنهجي لجميع المناطق، وعرقلة المساعدات الإنسانية، تشير إلى استهداف تغيير ديموغرافي دائم في غزة، محذرا من أن ذلك "يزيد من مخاوف التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية".
-
أخبار متعلقة
-
60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في "الأقصى"
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 72069 شهيدا
-
"الأونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال متردية وقيود على وصول المساعدات
-
اعتقال 24 فلسطينياً في الضفة واعتداء على كنيسة بقضاء القدس
-
استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين شمال شرق القدس المحتلة
-
اجتماع في مجلس الأمن بشأن فلسطين
-
منصور: فلسطين تخص الشعب الفلسطيني وليست متاحة للمزايدة وليست للبيع
-
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في خان يونس