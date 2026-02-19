الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من"تطهير عرقي"

الوكيل الإخباري- أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن مخاوف من حصول "تطهير عرقي" في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة وعمليات النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وبحسب ما نقلت وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن "الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، بدت وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة".