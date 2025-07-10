الأمم المتحدة: إدخال أول شحنة وقود لغزة منذ 130 يوما

وأضاف: "الكمية التي تم إدخالها يوم أمس لا تكفي لتغطية يوم واحد حتى من احتياجات الطاقة. لا يزال الوقود ينفد، وستتوقف الخدمات إذا لم تدخل على الفور كميات أكبر بكثير".
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