الأمم المتحدة: إدخال أول شحنة وقود لغزة منذ 130 يوما

08:16 م

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، إن فريقا تابعا للمنظمة أدخل نحو 75 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة أمس الأربعاء، وهي أول شحنة من هذا النوع منذ 130 يوما. اضافة اعلان





وأضاف: "الكمية التي تم إدخالها يوم أمس لا تكفي لتغطية يوم واحد حتى من احتياجات الطاقة. لا يزال الوقود ينفد، وستتوقف الخدمات إذا لم تدخل على الفور كميات أكبر بكثير".