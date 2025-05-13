الثلاثاء 2025-05-13 11:25 م
 

الأمم المتحدة: إسرائيل تضع هدف إخلاء غزة من السكان فوق حياة المدنيين

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 13-05-2025 11:07 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، إن الاحتلال الإسرائيلي يضع هدف إخلاء غزة من السكان فوق حياة المدنيين.اضافة اعلان


وأضاف مسؤول المساعدات الإنسانيةـ في تصريح له الثلاثاء، "بإمكاننا إنقاذ مئات الآلاف في غزة وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين وليس إلى حماس".

وبين أن نموذج توزيع المساعدات الذي وضعه الإسرائيليون تشتيت متعمد ويؤدي لمزيد من العنف والنزوح.
 
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