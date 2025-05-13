الأمم المتحدة: إسرائيل تضع هدف إخلاء غزة من السكان فوق حياة المدنيين

وأضاف مسؤول المساعدات الإنسانيةـ في تصريح له الثلاثاء، "بإمكاننا إنقاذ مئات الآلاف في غزة وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين وليس إلى حماس".
وبين أن نموذج توزيع المساعدات الذي وضعه الإسرائيليون تشتيت متعمد ويؤدي لمزيد من العنف والنزوح.
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