الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت طلبات وصولنا لشمال غزة هذا الشهر

الوكيل الإخباري- أكد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أن جميع محاولات الأمم المتحدة للوصول إلى شمال قطاع غزة المحاصر هذا الشهر باءت بالفشل.

اضافة اعلان



وأوضح أن الأمم المتحدة حاولت الوصول إلى سكان مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا 41 مرة منذ مطلع الشهر الجاري، غير أن السلطات الإسرائيلية رفضت 37 طلبا، وأعاقت 4 طلبات بعد الموافقة عليها.