الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت طلبات وصولنا لشمال غزة هذا الشهر

وأوضح أن الأمم المتحدة حاولت الوصول إلى سكان مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا 41 مرة منذ مطلع الشهر الجاري، غير أن السلطات الإسرائيلية رفضت 37 طلبا، وأعاقت 4 طلبات بعد الموافقة عليها.
وأشار إلى أنه لم يستطع تقديم المساعدة إلى السكان المحاصرين نتيجة الرفض الإسرائيلي.
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