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الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت طلبات وصولنا لشمال غزة هذا الشهر

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أرشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 09:04 ص

الوكيل الإخباري- أكد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أن جميع محاولات الأمم المتحدة للوصول إلى شمال قطاع غزة المحاصر هذا الشهر باءت بالفشل.

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وأوضح أن الأمم المتحدة حاولت الوصول إلى سكان مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا 41 مرة منذ مطلع الشهر الجاري، غير أن السلطات الإسرائيلية رفضت 37 طلبا، وأعاقت 4 طلبات بعد الموافقة عليها.


وأشار إلى أنه لم يستطع تقديم المساعدة إلى السكان المحاصرين نتيجة الرفض الإسرائيلي.

 
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