الأمم المتحدة: إعادة فتح معبر زيكيم المؤدي لشمال غزة مع استمرار قيود كبيرة

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن تفريغ الإمدادات جرى يومي السبت والأحد، واستؤنفت عمليات استلام الشحنات داخل القطاع الاثنين، بدءا بالأغذية ومواد التغذية وغيرها من المساعدات التي يديرها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف.
وأضاف دوجاريك أن قيودا كبيرة لا تزال قائمة، تشمل متطلبات التخليص الجمركي، وضعف القدرات الخاصة بالفحص الأمني، فضلا عن حظر شامل مفروض على وكالات أممية محددة ومنظمات غير حكومية شريكة، وصفها بأنها "محورية وحاسمة" للاستجابة الإنسانية في غزة.
وأشار إلى استئناف عمليات الإجلاء الطبي الأحد بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركائها، حيث غادر القطاع عبر معبر رفح أكثر من 24 مريضا وأكثر من 40 من مرافقيهم، وذلك بعد تعليق العمليات إثر حادث أمني أدى إلى مقتل متعاقد مع المنظمة، قبل استئنافها عقب تلقي "تعهدات" بضمان سلامة المرضى والمرافقين والعاملين.
وأوضح أن آلاف الأشخاص لا يزالون بحاجة إلى خدمات طبية غير متوفرة حاليا في غزة، في وقت يشدد فيه الشركاء الصحيون على ضرورة تسهيل إدخال المعدات والمواد الأساسية لدعم تعافي النظام الصحي المحلي.
وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاءها قدموا رعاية طبية ومساعدات غذائية وخدمات نفسية واجتماعية لنحو 70 شخصا عادوا إلى غزة عبر معبر رفح.
أطباء بلا حدود: غزة تواجه نمطاً متعمداً من الإبادة وخنق الحياة