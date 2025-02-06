الأمم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا العدون على غزة إلى 47 ألفا و540 شهيدا

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا) في تقريره اليومي اليوم أنه في الفترة من 1 إلى 3 شباط الحالي، جرى إجلاء 105 مرضى وجرحى، جميعهم تقريبا من الرضع والأطفال إلى مصر، فيما تلقى أكثر من مليون شخص مساعدات غذائية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقال التقرير إنه ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي وحتى أمس، تم انتشال 467 جثة من المناطق التي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق.
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