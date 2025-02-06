الأمم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا العدون على غزة إلى 47 ألفا و540 شهيدا

الوكيل الإخباري- - قال تقرير للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن عدد ضحايا العدوان على غزة بلغ منذ السابع من تشرين الأول 2023 أكثر من 47,540 فلسطينيًا شهيدا، فيما أصيب 111,618 آخرين بجروح مختلفة.

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وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا) في تقريره اليومي اليوم أنه في الفترة من 1 إلى 3 شباط الحالي، جرى إجلاء 105 مرضى وجرحى، جميعهم تقريبا من الرضع والأطفال إلى مصر، فيما تلقى أكثر من مليون شخص مساعدات غذائية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.