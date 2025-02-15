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الأمم المتحدة: استعدادات لإعادة فتح 12 مدرسة في غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
السبت، 15-02-2025 12:29 م

الوكيل الإخباري-   قالت الأمم المتحدة ، إن شركاء التعليم في رفح يستعدون لإعادة فتح 12 مدرسة مع عودة الأسر النازحة إلى مناطقها الأصلية.

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وأشارت الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني إلى أنه تم استخدام المدارس في جميع أنحاء القطاع كملاجئ للفلسطينيين الذين نزحوا خلال 15 شهرًا من الأعمال القتالية.

 
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