الأمم المتحدة: استعدادات لإعادة فتح 12 مدرسة في غزة

وأشارت الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني إلى أنه تم استخدام المدارس في جميع أنحاء القطاع كملاجئ للفلسطينيين الذين نزحوا خلال 15 شهرًا من الأعمال القتالية.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يقتحم إذنا ويشدد من إجراءاته العسكرية بالخليل
-
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله
-
ضمن الدفعة السادسة .. إسرائيل تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين
-
هدية باهظة الثمن من المقاومة لأحد الأسرى.. تعرف عليها
-
الاحتلال يعتقل اربعة فلسطينيين من بلدة اليامون غرب جنين
-
انتشار لحماس بغزة .. وإسرائيل "سنتسلم الأسرى من موقع واحد"
-
الاحتلال يعتقل الدكتور أبو صفية وفقا لقانون "المقاتل غير الشرعي"
-
استعدادات في غزة لبدء عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين