الأمم المتحدة: الأشهر الـ19 الأخيرة كانت قاسية على سكان غزة

06:01 م

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الوكيل الإخباري- قالت أولغا تشيريفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة للجزيرة إن الأشهر الـ19 الأخيرة كانت قاسية على سكان غزة، مؤكدة أنه لا توجد خدمات طبية في غزة بل يترك الناس يموتون فقط. اضافة اعلان





ودعت تشيريفكو إلى فتح المعابر فورا وإدخال المساعدات الإنسانية فورا، مشددة على أن خطة إسرائيل لإدخال المساعدات لا تتماشى مع المواثيق الدولية.