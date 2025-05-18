الأمم المتحدة: الأشهر الـ19 الأخيرة كانت قاسية على سكان غزة

ودعت تشيريفكو إلى فتح المعابر فورا وإدخال المساعدات الإنسانية فورا، مشددة على أن خطة إسرائيل لإدخال المساعدات لا تتماشى مع المواثيق الدولية.
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