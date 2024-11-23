الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أشار دوجاريك في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة يحتاج إلى ظروف إيواء مناسبة، لحمايته من المطر والبرد مع اقتراب فصل الشتاء، موضحا أن الأمم المتحدة وشركاءها يحاولون إيصال الخيام بسرعة إلى القطاع.
ولفت دوجاريك، "إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين وسرعة تزايد احتياجاتهم، مع العجز عن تلبيتها، لا سيما بسبب الحصار الإسرائيلي في شمالي غزة".
بترا
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