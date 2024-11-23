 
السبت 2024-11-23 01:58 م
 

الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي

شعار الأمم المتحدة
شعار الأمم المتحدة
السبت، 23-11-2024 01:19 م
الوكيل الإخباري-    أفاد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن "القوات الإسرائيلية منعت ثلثي عمليات المساعدات الإنسانية المختلفة والبالغ عددها 129، من الوصول إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي".اضافة اعلان


وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أشار دوجاريك في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة يحتاج إلى ظروف إيواء مناسبة، لحمايته من المطر والبرد مع اقتراب فصل الشتاء، موضحا أن الأمم المتحدة وشركاءها يحاولون إيصال الخيام بسرعة إلى القطاع.

ولفت دوجاريك، "إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين وسرعة تزايد احتياجاتهم، مع العجز عن تلبيتها، لا سيما بسبب الحصار الإسرائيلي في شمالي غزة".

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

أخبار محلية اعتباراً من اليوم .. تخفيضات وعروض هائلة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الشرطة الاسكتلندية

منوعات رذاذ فلفل وصعق للأطفال .. ممارسات "صادمة" للشرطة الاسكتلندية

نقود

أخبار محلية ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي

وزير الدفاع الاسرائيلي المقال يوآف غالانت

فلسطين موقع إسرائيلي: نتنياهو يرصد تصرفات غالانت لإعلانه "منشقا" عن الليكود

ا

عربي ودولي الكويت.. مراسيم جديدة بسحب الجنسية من 1145 امرأة و13 رجلا

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

وزير الشباب المهندس يزن الشديفات

أخبار محلية وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل

ا

عربي ودولي ميركل: لا يمكن لأوكرانيا التفرّد بقرار التفاوض مع روسيا



 


الأكثر مشاهدة