الأمم المتحدة: الاحتلال يجبر 40 ألف فلسطيني على النزوح من مخيمات الضفة

وأكد خياري خلال كلمة ألقاها ليلة أمس بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والسبعين لـ "النكبة" التي شهدت تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني من ديارهم، ان "الأمم المتحدة ما تزال توثق عمليات الإجبار على النزوح المُمنهج للفلسطينيين، وهدم المنازل، والتوسع الاستيطاني، وانتشار البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة". وأضاف خياري، إن الأمين العام للأمم المتحدة "كان واضحاً في موقفه: إذ لا تتمتع جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بأي شرعية قانونية، وتُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وبشأن الوضع في غزة، أشار إلى أن "أكثر من 85 بالمئة من سكان غزة أجبرهم الاحتلال الاسرائيلي على النزوح، وكثير منهم نزحوا بشكل متكرر".
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جنين
-
ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 7 شهداء
-
الأمم المتحدة تحيي ذكرى نكبة فلسطين
-
شهيد و20 جريحاً في غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في غزة
-
اغتيال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في غزة
-
رويترز: واشنطن تدرس مطالبة إسرائيل بتخصيص أموال الضرائب الفلسطينية لمجلس السلام
-
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة من الاحتلال
-
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس