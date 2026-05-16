الأمم المتحدة: الاحتلال يجبر 40 ألف فلسطيني على النزوح من مخيمات الضفة

السبت، 16-05-2026 05:15 م
الوكيل الإخباري- قال الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط بالأمم المتحدة، خالد خياري، إن الاحتلال الاسرائيلي أجبر أكثر من 40 ألف لاجئ فلسطيني على النزوح قسراً من المخيمات الواقعة شمال الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025.اضافة اعلان


وأكد خياري خلال كلمة ألقاها ليلة أمس بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والسبعين لـ "النكبة" التي شهدت تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني من ديارهم، ان "الأمم المتحدة ما تزال توثق عمليات الإجبار على النزوح المُمنهج للفلسطينيين، وهدم المنازل، والتوسع الاستيطاني، وانتشار البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة". وأضاف خياري، إن الأمين العام للأمم المتحدة "كان واضحاً في موقفه: إذ لا تتمتع جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بأي شرعية قانونية، وتُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وبشأن الوضع في غزة، أشار إلى أن "أكثر من 85 بالمئة من سكان غزة أجبرهم الاحتلال الاسرائيلي على النزوح، وكثير منهم نزحوا بشكل متكرر".
 
 


