الأمم المتحدة: الاحتلال يغلق شمال غزة

07:21 م

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الوكيل الإخباري- قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين، إنه يشعر بالصدمة إزاء الضربات الإسرائيلية العنيفة المستمرة منذ أكثر من أسبوع على شمال قطاع غزة، حيث قال إن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون دون طعام أو إمدادات. اضافة اعلان





وأضاف في بيان "في ظل تصاعد الأعمال القتالية في أنحاء الشرق الأوسط، يعزل الجيش الإسرائيلي على ما يبدو شمال غزة تماما عن بقية القطاع وينفذ أعمالا قتالية وسط تجاهل تام لحياة المدنيين الفلسطينيين وأمنهم".