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الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية مثير للقلق

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الإثنين، 19-08-2024 10:17 م

الوكيل الإخباري-    أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن القلق إزاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الأخير والمستمر والتغييرات القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

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وحذر المكتب في بيان اليوم الاثنين، من ان هذا التوسع إجراءات تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز الماضي، مشيرا إلى إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي عن أمر عسكري بتخصيص 148 فدانا من الأراضي للمستوطنة الجديدة "ناحال هيليتز"، المقرر بناؤها غرب بيت لحم، والذي يتعدى على موقع بتير الفلسطيني المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

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