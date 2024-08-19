الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية مثير للقلق

الوكيل الإخباري- أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن القلق إزاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الأخير والمستمر والتغييرات القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

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