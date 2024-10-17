الأمم المتحدة: الدمار في قطاع غزة غير مسبوق

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن الدمار في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي “غير مسبوق”، وإن “تدمير الأونروا” أصبح هدفا لإسرائيل.

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