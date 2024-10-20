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الأمم المتحدة: الفلسطينيون بشمال غزة يعانون أهوالا تفوق الوصف

أطفال غزة في رحلة بحثهم عن لقمة العيش
أطفال غزة في رحلة بحثهم عن لقمة العيش
الأحد، 20-10-2024 08:35 ص
الوكيل الإخباري-  قالت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، الليلة الماضية، إن الفلسطينيين يعانون أهوالا لا توصف تحت الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية عليهم، لاسيما في شمال غزة.اضافة اعلان


وشددت المسؤولة الأممية، في بيان، على ضرورة حماية المدنيين والجرحى والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية، بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الناس محاصرون تحت الأنقاض ويمنع المستجيبون الأوائل من الوصول إليهم، فيما يتم تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسرا.

وأضافت ان الإمدادات الأساسية تنفذ ويتم قصف المستشفيات التي أغرقتها أعداد كبيرة من المرضى.
وطالبت مسويا بضرورة وقف هذه الفظائع، وأن يتم احترام القانون الدولي الإنساني، داعية الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة الامتثال للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

الى ذلك، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز إن عمليات الإعدام بحق الفلسطينيين ليست حوادث معزولة على الإطلاق، موضحة في منشور لها على موقع اكس أن إعدام المدنيين جزء من ممارسات الاحتلال الممنهجة في غزة.

بترا
 
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