الأمم المتحدة: الفلسطينيون بشمال غزة يعانون أهوالا تفوق الوصف

وشددت المسؤولة الأممية، في بيان، على ضرورة حماية المدنيين والجرحى والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية، بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الناس محاصرون تحت الأنقاض ويمنع المستجيبون الأوائل من الوصول إليهم، فيما يتم تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسرا.
وأضافت ان الإمدادات الأساسية تنفذ ويتم قصف المستشفيات التي أغرقتها أعداد كبيرة من المرضى.
وطالبت مسويا بضرورة وقف هذه الفظائع، وأن يتم احترام القانون الدولي الإنساني، داعية الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة الامتثال للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
الى ذلك، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز إن عمليات الإعدام بحق الفلسطينيين ليست حوادث معزولة على الإطلاق، موضحة في منشور لها على موقع اكس أن إعدام المدنيين جزء من ممارسات الاحتلال الممنهجة في غزة.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
طائرات إسرائيلية تلقي منشورات تتضمن صورة جثة السنوار
-
"فتح": مجزرة بيت لاهيا تسعى لتطبيق مخطط التهجير لشعبنا
-
الاحتلال يعترف بمقتل جنديين في غزة
-
لماذا يضع الاحتلال القبة الحديدية قرب البلدات العربية؟
-
"الأورومتوسطي" يطالب بإعلان شمال قطاع غزة منطقة منكوبة
-
خلال 15 يوما.. استشهاد 400 فلسطيني جراء الإبادة الإسرائيلية شمال غزة
-
الأمم المتحدة: 80 عاماً لإعادة إعمار غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,519 شهداء والإصابات إلى 99,637