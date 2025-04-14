الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ على الأرجح منذ اندلاع الحرب

08:45 م

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الوكيل الإخباري- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الوضع الإنساني في غزة هو "الأسوأ على الأرجح" منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. اضافة اعلان





وحذّر المكتب في بيان من أن "الوضع الإنساني الآن هو الأسوأ على الأرجح في الأشهر الـ18 منذ اندلاع الحرب"، مشيرا إلى مرور شهر ونصف شهر "منذ تمّ السماح بدخول أي إمدادات عبر المعابر إلى غزة، وهي أطول فترة يتوقف فيها الإمداد حتى الآن".