الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ على الأرجح منذ اندلاع الحرب

وحذّر المكتب في بيان من أن "الوضع الإنساني الآن هو الأسوأ على الأرجح في الأشهر الـ18 منذ اندلاع الحرب"، مشيرا إلى مرور شهر ونصف شهر "منذ تمّ السماح بدخول أي إمدادات عبر المعابر إلى غزة، وهي أطول فترة يتوقف فيها الإمداد حتى الآن".
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