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الأمم المتحدة: الوضع في غزة وصل لمرحلة حرجة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 08-04-2025 11:30 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ان الوضع في غزة وصل لمرحلة حرجة والغذاء لم يدخل منذ أكثر من شهر.

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واضاف "لن نساهم في عملية مساعدات تجبرنا على خرق مبادئنا".


وتابع ان إسرائيل ملزمة كقوة احتلال بإدخال المساعدات إلى غزة.


وبين "لن نعمل في غزة في ظروف تتعارض مع مبادئنا الأساسية".


وأشار الى انه يجب العمل باتجاه حلول حقيقية لدخول المساعدات كوقف إطلاق النار.

 
gnews

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