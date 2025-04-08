الأمم المتحدة: الوضع في غزة وصل لمرحلة حرجة

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ان الوضع في غزة وصل لمرحلة حرجة والغذاء لم يدخل منذ أكثر من شهر.

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واضاف "لن نساهم في عملية مساعدات تجبرنا على خرق مبادئنا".



وتابع ان إسرائيل ملزمة كقوة احتلال بإدخال المساعدات إلى غزة.



وبين "لن نعمل في غزة في ظروف تتعارض مع مبادئنا الأساسية".