الأمم المتحدة: الوضع في غزة وصل لمرحلة حرجة

واضاف "لن نساهم في عملية مساعدات تجبرنا على خرق مبادئنا".
وتابع ان إسرائيل ملزمة كقوة احتلال بإدخال المساعدات إلى غزة.
وبين "لن نعمل في غزة في ظروف تتعارض مع مبادئنا الأساسية".
وأشار الى انه يجب العمل باتجاه حلول حقيقية لدخول المساعدات كوقف إطلاق النار.
-
أخبار متعلقة
-
يديعوت أحرونوت: الجيش لم يدمر لواء رفح كما ادعى قبل أشهر
-
إصابة شابين برصاص الاحتلال وسط الضفة
-
قوات الاحتلال هدمت نحو 9 منازل بالضفة اليوم
-
بن غفير: لا خيار سوى إصلاح النظام القضائي
-
المحكمة العليا بإسرائيل: أصدرنا أمرا بمنع إقالة رئيس الشاباك
-
7 شهداء جراء قصف الاحتلال في خانيونس
-
ماكرون يدين بشدة استهداف الطواقم الإنسانية والإغاثية في غزة
-
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب سلفيت