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الأمم المتحدة تؤكد رفضها للخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة

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الأمم المتحدة
 
الجمعة، 09-05-2025 10:22 م

الوكيل الإخباري-   - قالت الأمم المتحدة اليوم، إن الخطة التي تم تقديمها والمسماة بالخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة "مصممًة لبسط السيطرة والحد من الإمدادات حتى آخر سعرة حرارية وآخر حبة دقيق".

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وقال نائب الناطق الإعلامي الأممي، فرحان حق "لقد أوضح الأمين العام، أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب يفشل في الالتزام بالمبادئ الإنسانية وهي الإنسانية، والحيادية، والاستقلال."


وأعلن حق، في المؤتمر الصحفي اليومي أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والشركاء حضروا اجتماعًا مع الولايات المتحدة منذ بضعة أيام، كجزء من الحوار المستمر حول كيفية ضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة وفقًا للمبادئ الإنسانية، مؤكدًا أن للأمم المتحدة "مبادئ توجيهية..ونحن ملتزمون بها".

 
gnews

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