الأمم المتحدة تتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة فورا

الوكيل الإخباري-اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة قرارًا يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.



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وقال مراسل الجزيرة إن القرار -الذي جرى التصويت عليه مساء الأربعاء- يطالب بوقف غير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة من قبل جميع الأطراف.



كما يؤكد القرار دعم الأمم المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.