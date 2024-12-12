 
الخميس 2024-12-12 09:41 ص
 

الأمم المتحدة تتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة فورا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 12-12-2024 06:41 ص

الوكيل الإخباري-اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة قرارًا يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

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 وقال مراسل الجزيرة إن القرار -الذي جرى التصويت عليه مساء الأربعاء- يطالب بوقف غير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة من قبل جميع الأطراف.


كما يؤكد القرار دعم الأمم المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.


وتم اعتماد القرار بأغلبية 158 صوتًا في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوًا."

 
gnews

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