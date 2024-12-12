الأمم المتحدة تتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة فورا

كما يؤكد القرار دعم الأمم المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتم اعتماد القرار بأغلبية 158 صوتًا في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوًا."
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