الجمعة 2026-05-29 08:19 م

الأمم المتحدة تحذر من أن توسيع السيطرة الإسرائيلية على غزة سيزيد من معاناة الأطفال

إصابتان بنيران مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة
غزة
 
الجمعة، 29-05-2026 06:30 م

الوكيل الإخباري-   حذّرت الأمم المتحدة الجمعة من أن خطّة إسرائيل لتوسيع سيطرتها على قطاع غزة إلى 70% من مساحته، ستزيد من معاناة الأطفال الذين يعانون أصلا من آثار الاكتظاظ الشديد.

اضافة اعلان


وجاء التحذير الأممي على خلفية إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أوامر للجيش بتوسيع سيطرته على قطاع غزة، رغم استمرار العمل بوقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيّز التنفيذ اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ايران

عربي ودولي وسائل إعلام: مصادر إيرانية تنفي أحدث تصريحات لترامب

جاهة كريمة لطلب يد الدكتورة دانا عبدو للشاب محمد ياسر عكيلة

مناسبات جاهة كريمة لطلب يد الدكتورة دانا عبدو للشاب محمد ياسر عكيلة

إصابتان بنيران مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

فلسطين الأمم المتحدة تحذر من أن توسيع السيطرة الإسرائيلية على غزة سيزيد من معاناة الأطفال

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الحصار البحري على إيران سيرفع الآن

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء: تنفيذ 1000 جولة رقابية خلال عيد الأضحى

الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز

عربي ودولي عراقجي: بحثت مع وزير خارجية عُمان مضيق هرمز وإدارته مستقبلا

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للتلفزيون الرسمي، الثلاثاء، إن الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يفرض من الخارج. وأشار إلى أن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط لا يحقق الأمن،

عربي ودولي قاليباف: إيران لا تثق بالأقوال

سوريا تغلق منفذ جديدة يابوس الحدودي عقب تهديد إسرائيلي

عربي ودولي وزير الطوارئ السوري: تضرر 2400 عائلة في دير الزور جراء فيضان نهر ‏الفرات



 
 






الأكثر مشاهدة

 