الأمم المتحدة تحذر من استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة في الضفة

الوكيل الإخباري- حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من تصاعد استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى سقوط ضحايا جراء العمليات العسكرية التي نفذتها في طولكرم وجنين.

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وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقريره اليومي، أن اللجوء إلى تكتيكات حربية مميتة خلال هذه العمليات يثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام المفرط للقوة، الذي يتجاوز المعايير القانونية لإنفاذ القانون.