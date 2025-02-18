الأمم المتحدة تحذر من استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة في الضفة

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقريره اليومي، أن اللجوء إلى تكتيكات حربية مميتة خلال هذه العمليات يثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام المفرط للقوة، الذي يتجاوز المعايير القانونية لإنفاذ القانون.
من جانبه، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، خاصة في محافظة نابلس، حيث هاجم المستوطنون السكان في عدة قرى، وفي إحدى الحالات أشعلوا النار في منزل.
-
أخبار متعلقة
-
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شمال الضفة
-
قوات المستعربين تعتقل شابًا جنوب الأقصى
-
روبيو يبحث مع بن سلمان الأوضاع بغزة
-
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على طاقم إسعاف بمخيم جنين
-
الإذاعة الإسرائيلية: تقدم بمفاوضات الإفراج عن 6 مختطفين أحياء السبت
-
نتنياهو يوعز بتطبيق فوري لقانون حظر الأونروا
-
قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس