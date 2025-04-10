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الأمم المتحدة تحذر من استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 10-04-2025 11:06 م

الوكيل الإخباري-   حذّر المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الخميس من استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

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وقال المكتب في تقريره اليومي، إن غارات إسرائيل اليومية تُلحق "خسائر فادحة بالمدنيين، وتحرمهم من الأمان وسبل البقاء على قيد الحياة".


وشدد مكتب الاوتشا على وجوب حماية المدنيين بموجب القانون الدولي "وألا يكونوا هدفا أبدا" مطالبا بإعادة فتح المعابر للسماح بدخول الإمدادات الأساسية".


وأضاف، أن أكثر من 60 ألف طفل فلسطيني في غزة يعانون من سوء التغذية، "في وقت ينفد فيه بسرعة الوقود والإمدادات لدى المطابخ المجتمعية (الخيرية)" محذرا من نقص حاد في المياه في الملاجئ التي تستضيف النازحين.

 
gnews

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فلسطين الأمم المتحدة تحذر من استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة



 
 





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