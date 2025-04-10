الأمم المتحدة تحذر من استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة

وقال المكتب في تقريره اليومي، إن غارات إسرائيل اليومية تُلحق "خسائر فادحة بالمدنيين، وتحرمهم من الأمان وسبل البقاء على قيد الحياة".
وشدد مكتب الاوتشا على وجوب حماية المدنيين بموجب القانون الدولي "وألا يكونوا هدفا أبدا" مطالبا بإعادة فتح المعابر للسماح بدخول الإمدادات الأساسية".
وأضاف، أن أكثر من 60 ألف طفل فلسطيني في غزة يعانون من سوء التغذية، "في وقت ينفد فيه بسرعة الوقود والإمدادات لدى المطابخ المجتمعية (الخيرية)" محذرا من نقص حاد في المياه في الملاجئ التي تستضيف النازحين.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يقتحم قرية جنوب شرق نابلس
-
28 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم
-
استشهاد 3 فلسطينيين متأثرين بجراح أصيبوا بها في قصف إسرائيلي لحي الشجاعية
-
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن مقترح جديد لتبادل الأسرى
-
ترامب: نقترب من إعادة الأسرى في غزة
-
إسرائيل ترفع درجة التأهب بالأراضي المحتلة
-
إسرائيل تقمع فلسطينيين بحيفا تظاهروا ضد الحرب بغزة
-
مصابون بقصف إسرائيلي في خان يونس