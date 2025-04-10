الأمم المتحدة تحذر من استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري- حذّر المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الخميس من استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

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وقال المكتب في تقريره اليومي، إن غارات إسرائيل اليومية تُلحق "خسائر فادحة بالمدنيين، وتحرمهم من الأمان وسبل البقاء على قيد الحياة".



وشدد مكتب الاوتشا على وجوب حماية المدنيين بموجب القانون الدولي "وألا يكونوا هدفا أبدا" مطالبا بإعادة فتح المعابر للسماح بدخول الإمدادات الأساسية".