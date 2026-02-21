الأمم المتحدة تحذر من تصاعد مخاطر الحريق بالمخيمات في غزة

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم السبت، إن العديد من الأسر تضطر إلى الطهي والنوم وتخزين ممتلكاتها داخل مساحات ضيقة تستخدم فيها النيران المكشوفة، مشيرا إلى تسجيل ما لا يقل عن 12 حادث حريق داخل الملاجئ منذ تشرين الثاني الثاني الماضي.
