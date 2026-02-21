الأمم المتحدة تحذر من تصاعد مخاطر الحريق بالمخيمات في غزة

الوكيل الإخباري- حذرت الأمم المتحدة من أن الأسر الفلسطينية النازحة التي تعيش في مخيمات مكتظة داخل قطاع غزة ما زالت تواجه مخاطر مرتفعة لاندلاع الحرائق، إلى جانب تهديدات صحية متفاقمة، في ظل استمرار الحاجة إلى حلول سكنية أكثر أمانا وملاءمة.

اضافة اعلان