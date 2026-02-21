السبت 2026-02-21 07:31 م

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد مخاطر الحريق بالمخيمات في غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
الأمم المتحدة
 
السبت، 21-02-2026 06:41 م

الوكيل الإخباري-   حذرت الأمم المتحدة من أن الأسر الفلسطينية النازحة التي تعيش في مخيمات مكتظة داخل قطاع غزة ما زالت تواجه مخاطر مرتفعة لاندلاع الحرائق، إلى جانب تهديدات صحية متفاقمة، في ظل استمرار الحاجة إلى حلول سكنية أكثر أمانا وملاءمة.

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم السبت، إن العديد من الأسر تضطر إلى الطهي والنوم وتخزين ممتلكاتها داخل مساحات ضيقة تستخدم فيها النيران المكشوفة، مشيرا إلى تسجيل ما لا يقل عن 12 حادث حريق داخل الملاجئ منذ تشرين الثاني الثاني الماضي.

 
 


