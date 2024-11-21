الأمم المتحدة تحذر من قرب إغلاق المخابز في قطاع غزة لنقص الوقود والدقيق

وقال المكتب في تقريره اليومي إن أجزاء من شمال غزة تتعرض لخطر المجاعة الوشيكة، فيما أبلغ شركاء الأمم المتحدة عن زيادة عدد الأسر التي تعاني من الجوع الشديد في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.
من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي إن 7 مخابز فقط من أصل 19 مخبزا يدعمها الشركاء الإنسانيون في غزة ماتزال تعمل، 2 في دير البلح و1 في خان يونس و4 في مدينة غزة، مضيفا أنه ماتزال 7 مخابز تدعمها الأمم المتحدة في محافظة رفح وشمال غزة مغلقة بسبب الأعمال العدائية المستمرة.
وأضاف أن المخابز الـ 3 العاملة في دير البلح وخان يونس مدعومة من شركاء الأمم المتحدة وتواصل العمل بكامل طاقتها في الوقت الحالي لتلبية الطلب المرتفع للغاية، لكن الدقيق المتوفر لديها لا يكفي إلا حتى نهاية الأسبوع فقط.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية الأميركية: حجم الضحايا في غزة كارثي
-
حماس: لا تبادل للأسرى دون وقف الحرب
-
الرئاسة الفلسطينية: استخدام واشنطن الفيتو يشجع الاحتلال
-
اليونيسيف: الماء والغذاء أصبحا حلما لأطفال غزة
-
حماس: ندين استعمال واشنطن الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار
-
8 شهداء بينهم 4 أطفال في مواصي خان يونس
-
الأونروا: غزة أصبحت مقبرة للأطفال
-
الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ 45 في سجون الاحتلال