الخميس 2025-03-27 05:52 م
 

الأمم المتحدة تحذر من نفاد المساعدات الغذائية في غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 27-03-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري-   حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الآلاف من سكان غزة يواجهون مجددا خطر الجوع الحاد وسوء التغذية مع تناقص مخزونات الغذاء في القطاع وإغلاق الحدود أمام المساعدات.

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وفي الوقت نفسه، يعيق توسع الأعمال العسكرية في غزة بشدة عمليات المساعدة الغذائية ويعرض حياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر.


وفي بيان بشأن آخر المستجدات حول الأمن الغذائي في غزة، ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه لم يتمكن مع شركائه من إدخال إمدادات غذائية جديدة إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن إغلاق المعابر الحدودية يحول دون دخول أي سلع - إنسانية أو تجارية.

 
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