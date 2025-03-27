الأمم المتحدة تحذر من نفاد المساعدات الغذائية في غزة

الوكيل الإخباري- حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الآلاف من سكان غزة يواجهون مجددا خطر الجوع الحاد وسوء التغذية مع تناقص مخزونات الغذاء في القطاع وإغلاق الحدود أمام المساعدات.

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وفي الوقت نفسه، يعيق توسع الأعمال العسكرية في غزة بشدة عمليات المساعدة الغذائية ويعرض حياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر.