السبت 2026-05-16 12:07 ص

الأمم المتحدة تحيي ذكرى نكبة فلسطين

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
الأمم المتحدة
 
الجمعة، 15-05-2026 10:48 م

الوكيل الإخباري-    أحيت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اليوم الجمعة، فعالية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية للنكبة في فلسطين.

وحسب بيان اللجنة المنشور على موقعها الرسمي، فإن الفعالية تهدف إلى "مواصلة لفت الانتباه إلى هذا الحدث التاريخي المأساوي وإلى المحنة المستمرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".


وذكرت اللجنة، أن الفعالية تستعرض السياق التاريخي للنكبة وأحداث عام 1948، كما تتطرق إلى المظاهر المستمرة للتجريد من الملكية والتهجير. وتسلط الضوء على الكيفية التي عاش بها الشعب الفلسطيني هذه التطورات، وكيف جرى تنفيذها على أرض الواقع.

 
 


