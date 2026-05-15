الأمم المتحدة تحيي ذكرى نكبة فلسطين

الوكيل الإخباري- أحيت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اليوم الجمعة، فعالية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية للنكبة في فلسطين.

وحسب بيان اللجنة المنشور على موقعها الرسمي، فإن الفعالية تهدف إلى "مواصلة لفت الانتباه إلى هذا الحدث التاريخي المأساوي وإلى المحنة المستمرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".