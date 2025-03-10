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الأمم المتحدة تدعو لعدم السماح بتكرار انتشار الجوع في غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 10-03-2025 04:12 م

الوكيل الإخباري-    أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، أن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.

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وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال الخيطان اليوم الاثنين، إن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى السكان في غزة، إضافة إلى تأمين النظام الصحي.

 
 
gnews

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