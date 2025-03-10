الأمم المتحدة تدعو لعدم السماح بتكرار انتشار الجوع في غزة

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، أن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.

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