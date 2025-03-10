الأمم المتحدة تدعو لعدم السماح بتكرار انتشار الجوع في غزة

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال الخيطان اليوم الاثنين، إن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى السكان في غزة، إضافة إلى تأمين النظام الصحي.
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