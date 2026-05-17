الأمم المتحدة تدين إجبار الفلسطينيين على النزوح المستمر وهدم المنازل بالضفة وغزة

الوكيل الإخباري-   أعلن خالد خياري الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط في الأمم المتحدة أن إسرائيل أجبرت أكثر من 40 ألف لاجئ فلسطيني على النزوح قسرا من مخيمات شمال الضفة الغربية منذ بداية 2025.

وأشار خياري خلال كلمته أمس، بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، إلى أن الأمم المتحدة لا تزال توثق عمليات الإجلاء القسري المنهجي للفلسطينيين، وهدم المنازل، والتوسع الاستيطاني وانتشار البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك المستوطنات في القدس الشرقية، تفتقر إلى أي مشروعية قانونية وتعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، لفت خياري إلى أن أكثر من 85% من سكان غزة أُجبروا على النزوح على أثر الإجراءات الإسرائيلية، وغالبيتهم تعرضوا للنزوح المتكرر.

 

 
 


