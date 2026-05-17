الأمم المتحدة تدين إجبار الفلسطينيين على النزوح المستمر وهدم المنازل بالضفة وغزة

الوكيل الإخباري- أعلن خالد خياري الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط في الأمم المتحدة أن إسرائيل أجبرت أكثر من 40 ألف لاجئ فلسطيني على النزوح قسرا من مخيمات شمال الضفة الغربية منذ بداية 2025.

