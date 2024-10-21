الأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على بيت لاهيا

وشدد غوتريش في بيان تلاه على الصحفيين، نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، على ضرورة احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، داعيا إلى إتاحة الوصول الفوري وغير المقيد للفرق الإنسانية وفرق الإنقاذ من أجل إنقاذ الأرواح.
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