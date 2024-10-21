الأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على بيت لاهيا

الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين ، استمرار الخسائر في الأرواح على نطاق واسع في غزة، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية في بيت لاهيا، التي أدت لاستشهاد عدد من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

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