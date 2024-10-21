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الأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على بيت لاهيا

جانب من الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال على غزة
غزة
الإثنين، 21-10-2024 10:51 م

الوكيل الإخباري-    أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين ، استمرار الخسائر في الأرواح على نطاق واسع في غزة، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية في بيت لاهيا، التي أدت لاستشهاد عدد من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

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وشدد غوتريش في بيان تلاه على الصحفيين، نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، على ضرورة احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، داعيا إلى إتاحة الوصول الفوري وغير المقيد للفرق الإنسانية وفرق الإنقاذ من أجل إنقاذ الأرواح.

 
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