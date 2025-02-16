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الأمم المتحدة ترحب باستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الأحد، 16-02-2025 07:57 م

الوكيل الإخباري-   رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد، باستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حاثا جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتها.

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وأكد غوتيريش في بيان صدر بأسمه، أن الأمم المتحدة لا تزال منخرطة بشكل كامل في دعم تنفيذ الصفقة، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى الفلسطينيين في غزة.

 
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