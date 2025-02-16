الأمم المتحدة ترحب باستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد، باستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حاثا جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتها.

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