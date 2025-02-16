الأمم المتحدة ترحب باستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأكد غوتيريش في بيان صدر بأسمه، أن الأمم المتحدة لا تزال منخرطة بشكل كامل في دعم تنفيذ الصفقة، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى الفلسطينيين في غزة.
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