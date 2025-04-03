الخميس 2025-04-03 02:41 ص
 

الأمم المتحدة ترفض مخططات إسرائيل بالاستيلاء على أراض بغزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الخميس، 03-04-2025 12:38 ص

الوكيل الإخباري-    أكدت الأمم المتحدة  الأربعاء، أنها ترفض المخططات الإسرائيلية الداعية لاحتلال المزيد من الأراضي في غزة.

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وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "الأمين العام يذكر بأن قرار مجلس الأمن 2735 (2024) يرفض أي محاولة لتغيير ديموغرافي أو إقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص أراضي غزة.

 
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