الأمم المتحدة ترفض مخططات إسرائيل بالاستيلاء على أراض بغزة

وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "الأمين العام يذكر بأن قرار مجلس الأمن 2735 (2024) يرفض أي محاولة لتغيير ديموغرافي أو إقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص أراضي غزة.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام عبري: اعتراض صاروخين أُطلقا من جباليا باتجاه شمال غلاف غزة
-
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في سيلة الحارثية
-
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق النازحين في عيادة للأونروا بجباليا
-
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين ويجرفون أراضيهم
-
ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الى 50423 شهيدًا
-
"الغذاء العالمي" يحذر من نفاد إمداداته بغزة قريبا
-
عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة
-
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي