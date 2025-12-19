الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

وأكد غوتيريش، أهمية صون القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ التدابير والقرارات التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وأضاف غوتيريش: "كان الرأي الاستشاري للمحكمة الصادر في 22 تشرين الأول 2025 واضحًا: إسرائيل ملزمة بالسماح بتسهيل المساعدات الإنسانية، والتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ ولاياتنا، واحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح".
وكرر دعمه لوكالة الأونروا التي تقوم بدور لا غنى عنه في خدمة الشعب الفلسطيني، في غزة وفي أماكن أخرى في المنطقة مشددا على ان "هذه أزمة ناجمة عن قرارات بشرية، ويمكن حلها بخيارات بشرية، إذا كانت هناك إرادة سياسية للتحرك".
ودعا إلى إنهاء "هذه المعاناة الجائرة طويلة الأمد"، مشددًا على أن الفلسطينيين يحتاجون إلى أفق من الأمل، وأنه يجب تمهيد السبيل لمسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين.
