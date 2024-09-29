الأمم المتحدة تصدر تقرير تأثير حرب غزة على صحة المرأة

الوكيل الإخباري- أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرا عن الوضع الصحي في غزة، تحت عنوان "غزة: حرب على صحة المرأة"، حيث يقدم التقرير الجديد تحليلا شاملا لأزمة القطاع الصحي في غزة وأثرها على الصحة الجسدية والنفسية للنساء والفتيات.

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