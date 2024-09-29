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الأمم المتحدة تصدر تقرير تأثير حرب غزة على صحة المرأة

غزة
غزة
الأحد، 29-09-2024 04:53 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرا عن الوضع الصحي في غزة، تحت عنوان "غزة: حرب على صحة المرأة"، حيث يقدم التقرير الجديد تحليلا شاملا لأزمة القطاع الصحي في غزة وأثرها على الصحة الجسدية والنفسية للنساء والفتيات.

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وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، يكشف التقرير، وهو الخامس للهيئة منذ 7 تشرين الأول العام الماضي، عن المخاطر الصحية المتزايدة التي تتعرض لها النساء في غزة، لا سيما فيما يتعلق بالأمراض غير المعدية بين كبار السن، والسرطان، والأمراض المعدية، وصحة وتغذية الأمهات الحوامل والمرضعات، في ظل تعطل الخدمات الطبية وعدم القدرة على الوصول إلى الأدوية.

 
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