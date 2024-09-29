الأمم المتحدة تصدر تقرير تأثير حرب غزة على صحة المرأة

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، يكشف التقرير، وهو الخامس للهيئة منذ 7 تشرين الأول العام الماضي، عن المخاطر الصحية المتزايدة التي تتعرض لها النساء في غزة، لا سيما فيما يتعلق بالأمراض غير المعدية بين كبار السن، والسرطان، والأمراض المعدية، وصحة وتغذية الأمهات الحوامل والمرضعات، في ظل تعطل الخدمات الطبية وعدم القدرة على الوصول إلى الأدوية.
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