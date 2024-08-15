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الأمم المتحدة: تضاعف ضحايا الاحتلال بين الأطفال في الضفة الغربية 3 مرات

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة




 

الخميس، 15-08-2024 12:52 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الأمم المتحدة  إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الاحتلال الإسرائيلية تضاعفت 3 مرات تقريبًا منذ 7 تشرين الأول، مقارنة بالأشهر العشرة السابقة (115 مقابل 39).


وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي في تقريره لقد تضاعف عدد الأطفال الفلسطينيين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول مقارنة بالأشهر العشرة السابقة (1,411 مقارنة بـ 615).

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