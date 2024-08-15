الأمم المتحدة: تضاعف ضحايا الاحتلال بين الأطفال في الضفة الغربية 3 مرات

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي في تقريره لقد تضاعف عدد الأطفال الفلسطينيين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول مقارنة بالأشهر العشرة السابقة (1,411 مقارنة بـ 615).
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