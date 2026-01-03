الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن حظر أنشطة المنظمات في غزة

وأعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي يهدد جهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة، ويعرقل العمل الحيوي الذي تقدمه المنظمات لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية احترام حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية الأساسية، وحث إسرائيل على السماح لهذه المنظمات بالعمل بحرية دون عوائق.
وحذرت المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، من أن إجراءات التسجيل الإسرائيلية الأخيرة، "تهدد بوقف عمليات المنظمات غير الحكومية الدولية في وقت يواجه فيه المدنيون احتياجات إنسانية حادة وواسعة النطاق، رغم وقف إطلاق النار في غزة".
