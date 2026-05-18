الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع وقوع "إبادة" في غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
الإثنين، 18-05-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري-   طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، الاثنين بأن تتّخذ كلّ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال "إبادة" في غزة، مندّدة بمؤشّرات تفيد بـ "تطهير عرقي" في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء.

وأورد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد أن أفعالا تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول 2023 تشكّل "انتهاكا فادحا" للقانون الدولي، وتحاكي أحيانا "جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية".

 
 


