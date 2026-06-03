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الأمم المتحدة تطالب الاحتلال برفع القيود عن مخيمات بالضفة

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
الأمم المتحدة
 
الأربعاء، 03-06-2026 12:23 ص

الوكيل الإخباري-   دعت منظمة الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي، ستيفان دوجاريك ، الاحتلال الإسرائيلي الى رفع القيود المفروضة على الحركة في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك تلك السياسات التي تتسبب في النزوح أو تطيل أمده، أو تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر كسب العيش.

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وكانت سلطات الاحتلال قررت الأحد الماضي، تمديد أمر عسكري يُغلق ثلاثة مخيمات للاجئين في جنين وطولكرم لغاية نهاية تموز المقبل.

 
 


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