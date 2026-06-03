الأمم المتحدة تطالب الاحتلال برفع القيود عن مخيمات بالضفة

وكانت سلطات الاحتلال قررت الأحد الماضي، تمديد أمر عسكري يُغلق ثلاثة مخيمات للاجئين في جنين وطولكرم لغاية نهاية تموز المقبل.
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