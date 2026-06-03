الأمم المتحدة تطالب الاحتلال برفع القيود عن مخيمات بالضفة

الوكيل الإخباري- دعت منظمة الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي، ستيفان دوجاريك ، الاحتلال الإسرائيلي الى رفع القيود المفروضة على الحركة في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك تلك السياسات التي تتسبب في النزوح أو تطيل أمده، أو تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر كسب العيش.

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