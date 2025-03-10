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الأمم المتحدة تطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الإثنين، 10-03-2025 09:24 م

الوكيل الإخباري-   طالب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي، استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أنه جرى وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تسعة أيام متتالية.

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وأضاف هادي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، تُعد المساعدات الإنسانية في غزة شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع لا يمكن تصورها منذ أشهر، مضيفا إن الإمداد المستمر بالمساعدات أمر لا غنى عنه لبقائهم على قيد الحياة.


وأكد أن القانون الإنساني الدولي واضح: يجب تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما في ذلك السماح غير المقيد بدخول وتوزيع المساعدات الإنسانية.

 
 
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