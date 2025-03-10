الأمم المتحدة تطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الوكيل الإخباري- طالب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي، استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أنه جرى وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تسعة أيام متتالية.

اضافة اعلان



وأضاف هادي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، تُعد المساعدات الإنسانية في غزة شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع لا يمكن تصورها منذ أشهر، مضيفا إن الإمداد المستمر بالمساعدات أمر لا غنى عنه لبقائهم على قيد الحياة.