الأمم المتحدة تطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضاف هادي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، تُعد المساعدات الإنسانية في غزة شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع لا يمكن تصورها منذ أشهر، مضيفا إن الإمداد المستمر بالمساعدات أمر لا غنى عنه لبقائهم على قيد الحياة.
وأكد أن القانون الإنساني الدولي واضح: يجب تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما في ذلك السماح غير المقيد بدخول وتوزيع المساعدات الإنسانية.
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