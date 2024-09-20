الأمم المتحدة تطالب بتحقيق بإلقاء جثث شهداء من فوق أحد الأسطح بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم الجمعة، إن الفيديو الذي يظهر جنودا إسرائيليين يلقون جثثا من فوق أحد الأسطح في الضفة الغربية المحتلة، هو أمر بشع وغير إنساني.

اضافة اعلان