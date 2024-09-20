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الأمم المتحدة تطالب بتحقيق بإلقاء جثث شهداء من فوق أحد الأسطح بالضفة الغربية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الجمعة، 20-09-2024 10:26 م

الوكيل الإخباري-    قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم الجمعة، إن الفيديو الذي يظهر جنودا إسرائيليين يلقون جثثا من فوق أحد الأسطح في الضفة الغربية المحتلة، هو أمر بشع وغير إنساني.

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وأكد دوجاريك ضرورة التحقيق في الحادثة التي نقلها الفيديو ومحاسبة المسؤولين عنها وأن يكون أي تحقيق يتم إجراؤه شفافا.

 
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