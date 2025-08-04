الأمم المتحدة: تعمد الاحتلال قتل عمال الإغاثة جريمة حرب

وقال المكتب في بيان اليوم الاثنين، "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب في الثالث من آب منشأة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أدى إلى ارتقاء موظف وإصابة ثلاثة آخرين بجراح".
وأشار إلى ارتقاء 49 عضوا في الهلال الأحمر الفلسطيني و136 عاملا في الدفاع المدني، مشيرا الى أن "هؤلاء الأفراد يواصلون بذل الجهود المنقذة للحياة معرضين حياتهم للخطر".
-
أخبار متعلقة
-
يونيسيف: 28 طفلا يستشهدون بغزة يوميا جراء القصف والتجويع
-
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية غدا
-
عائلات الأسرى الإسرائيليين تعلّق على أنباء "احتلال غزة"
-
قوات خاصة إسرائيلية تغتال أحد مقاتلي كتيبة جنين في قباطية
-
حماس منفتحة على محادثات بشأن اتفاق شامل في غزة
-
إعلام عبري: نتنياهو يتجه نحو اتخاذ قرار باحتلال قطاع غزة
-
الاحتلال يعدم تماسيح في الضفة .. القصة كاملة
-
إيطاليا: ما يحدث في غزة "مذبحة"